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Сутки на Донбассе: оккупанты убили украинского военного и ранили еще одного

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 07:15
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ
На Донбассе снова обстрелы
На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Еще один военнослужащий ранен.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

  • В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
  • Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • В районе Золотого-4 и Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
  • Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

На Донбассе военный взорвался на запрещенной мине

Украинский защитник получил многочисленные ранения, подорвавшись на пластиковой мине. В результате подрыва на взрывном устройстве противника 49-летний лейтенант получил минно-взрывную травму. Медслужба воинской части его срочно эвакуировала в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние раненого медики оценивают как средней тяжести.

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Чем опасна пластиковая мина

Противник на линии огневого столкновения применил дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями.

Они вызывают значительные страдания пострадавшему как при подрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого.

По данному случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям.

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