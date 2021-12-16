На Донбассе оккупанты устроили обстрел: ранен украинский военный

Воин находится в лечебном учреждении

Ситуация на Донбассе ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 16 декабря на Донбассе российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате ранен один украинский военный.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 и Майского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Есть пострадавший

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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