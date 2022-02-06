Сутки на передовой. На Донбассе боевики шесть раз нарушили "тишину", есть раненые

За прошедшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли?
- Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.
- В сторону Песков дважды открывали огонь из стрелкового оружия.
- Недалеко от Пищевика дважды обстреливали позиции из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Недалеко от Березового войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Есть раненые
"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
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По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны боевиков нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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