Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены

Во время работ в шахте произошел перекос и шахтеры упали в зумпф вентиляционного ствола

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Донецкой области, где прошлым летом прогремел мощный взрыв в шахте "Куйбышевская", в результате трагического инцидента погиб один шахтер и еще двое получили тяжелые травмы.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 13 апреля в шахте в городе Красноармейск, когда 30-летний помощник начальника участка и два проходчика цементировали купольную часть соединения вентиляционного ствола и проводили работы по чистке зумпфа при перемещении полка перекрытия вентиляционного ствола блока.

В результате перекоса работники предприятия упали в зумпф вентиляционного ствола, из-за чего один из проходчиков скончался.

Прокуратура Красноармейска начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного Кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в этом году на шахте "Юбилейной" в Кривом Роге на шахте также погибли два горняка. Тела погибших нашли в узком пространстве между этажами выработки.

Кроме того, мы писали о взрыве на шахте "Покровская" в пгт Удачное на Донбассе, в результате которого пострадали семеро сотрудников предприятия.

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