Транспортная блокада Донбасса: эксперты подсчитали убытки

Блокада оставила без работы около 100 тысяч украинцев. Полностью прекратились поставки угля на подконтрольную Киеву территорию

Дорогая блокада. Год назад Совет нацбезопасности и обороны поддержал решение президента Петра Порошенко прекратить транспортное сообщение с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

Это был ответ Банковой на захват предприятий на оккупированной территории. Боевики взялись за так называемую национализацию украинских заводов, шахт и фабрик после блокады железно-дорожных путей, организованной депутатами Семеном Семенченко и Егором Соболевым. Блокада оставила без работы около 100 тысяч украинцев. Полностью прекратились поставки угля на подконтрольную Киеву территорию.

По подсчетам экспертов, Украина потеряла от двух до трех миллиардов долларов.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины серьезно влияет на весь металлургический комплекс страны.

"На развитие всего металлургического комплекса чрезвычайно негативно влияет блокада. Она произошла в интересах Российской Федерации. К сожалению, за счет блокады мы потеряли 1% экономического роста", – сообщил Гройсман.