"Твоя суперсила": Фонд Рината Ахметова провел мотивационную встречу с детьми Мариупольской школы-интерната №2
Помочь ребятам найти свою суперсилу приехали амбассадор Фонда актер Андрей Дебрин и психолог Надежда Кондратюк
В рамках проекта "Твоя суперсила" Фонд Рината Ахметова провел мотивационную встречу с воспитанниками Мариупольской общеобразовательной школы-интерната №2. Помочь ребятам найти свою суперсилу приехали амбассадор Фонда актер Андрей Дебрин и психолог Надежда Кондратюк.
"Дети, с которыми мы встречаемся, вот-вот покинут интернатное учреждение и начнут самостоятельную взрослую жизнь. И для них особенно важно услышать, что от тех ценностей, которые они сейчас для себя выберут, будет зависеть их дальнейшая судьба. А определить эти ценности своим примером помогут амбассадоры", – рассказала Надежда Кондратюк.
Звезда телеэкрана Андрей Дебрин с первых секунд встречи нашел ключик к детским сердцам, помог мальчикам и девочкам выразить свои мысли и чувства. Перед его предложением почувствовать себя актерами не устояли ни ребята, ни преподаватели школы-интерната №2. После импровизированной игры на сцене Андрей Дебрин также поделился с участниками встречи своим жизненным правилом:
"Я научился радоваться тому, что есть. И видеть новые возможности для развития. Вокруг миллион дверей, готовых открыться перед вами. Не надо биться головой о стену. Лучше создавайте мир вокруг себя таким, каким именно вы хотите его видеть".
Вместе с амбассадором и психологом ребята определили те человеческие качества, которые, на их взгляд, важны во взрослой жизни. По их единодушному мнению, главное – это доброта, совесть, забота и желание помогать людям. Так, как это делает Ринат Ахметов – самый известный благотворитель Украины.
"Сегодня я понял, насколько важна помощь и что главная ценность – жизнь. Спасибо Ринату Ахметову за эту встречу. За то, что помнит о нас", – поделился своими эмоциями воспитанник Мариупольской школы-интерната №2 Данил Бондаренко.
В завершение встречи ребята узнали еще один секрет успеха, которым поделилась Ирина Блажан, директор программ Фонда:
"Ребята, не стесняйтесь признаваться себе и тем, кто рядом с вами, в своих мечтах. Раскрывайте свои таланты. Работайте над собой, и ваши мечты сбудутся!".
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