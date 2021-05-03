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На Пасху оккупанты атаковали ВСУ

3 мая, 07:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Этой ночью на фронте тоже было неспокойно. В ООС рассказали, где стреляли пророссийские боевики

На Донбассе не утихают обстрелы. Боевики атаковали позиции украинской армии даже на Пасху: 2 мая противник совершил один обстрел.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные отмечают, что оккупационные войска продолжают игнорировать режим прекращения огня. Украинская сторона в СЦКК незамедлительно сообщила об этом представителям ОБСЕ.

"За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, уже с начала текущих суток противник атаковал позиции украинской армии в районе Песков из стрелкового оружия.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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