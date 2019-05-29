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Учительница из Донецкой области "победила" тяжелую болезнь и воплотила свою мечту

29 мая, 13:27

Девушке поставили диагноз "порок сердца"


Учительница из Донецкой области осуществила свою мечту после тяжелой болезни. Девушка стала преподавателем младших классов школы в прифронтовом поселке Македоновка

Снежане всего 19 лет. Она закончила ту же школу, где сейчас и преподает, несколько лет назад. А после университета вернулась сюда работать. Но мечта девушки могла и не исполнится , поскольку в 13 лет у нее обнаружили порок сердца. Спасти Снежану могла только операция. 

"Сумма была неподъемная для нашей семьи. И нам посоветовали обратиться в штаб Рината Ахметова", – вспоминает Снежана..

Отверстие в жизненно важном органе закрыли оклюдером.

"Ринату Леонидовичу Ахметову хочу сказать огромнейшее спасибо за то, что он делает, за то, что он будет делать. Без его помощи мы бы не справились", – говорит Снежана и добавила, что теперь для нее слово "операция" уже не такое и страшное и она готова морально поддержать деток и взрослых, кому предстоят подобные операции. 

Фонд Рината Ахметова на регулярной основе помогает детям. Недавно мы писали про пятилетнего Артура с проблемами слуха. Чтобы ребенок мог слышать, понадобились срочные меры. Дать возможность мальчику слышать может только дорогостоящий слуховой аппарат. Но в семье переселенцев из Луганской области на приобретение дорогих устройств не было денег, и они обратились в Фонд Рината Ахметова.

Там мальчику не отказали в помощи – в Краматорском центре слуха за счет фонда ему установили слуховые аппараты. Теперь у Артура есть шансы догнать сверстников в развитии.

Отметим, что Фонд Рината Ахметова уже 12 лет помогает детям с недостатками слуха. Мальчикам и девочкам устанавливают высокочувствительные слуховые аппараты – их получили уже более 140 детей.

Ранее мы писали о том, как Штаб Рината Ахметова помог мальчику с редким пороком сердца

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Тег помощь, лечение, мечта, болезнь, Ринат Ахметов, штаб Рината Ахметова

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