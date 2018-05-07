Штаб Рината Ахметова помогает жителям "серой зоны"

Четвертый год - население прифронтовой и серой зон - на грани выживания

Серая зона Донбасса. Это сотни населенных пунктов. Без больниц, школ, детских садов, магазинов и аптек. Туда не ходит транспорт. Территория, где ежедневно рискуют жизнью сотни тысяч украинцев. Не только из-за обстрелов. Четвертый год - население прифронтовой и серой зон - на грани выживания. Гуманитарный кризис на Донбассе – в ООН назвали "самым старым" в мире. Потому что – из миллиона трехсот тысяч человек треть – это люди старше 60-ти лет.

Веселое до войны – процветающий дачный кооператив. По соседству с тремя промышленными городами: Донецком, Авдеевкой, Ясиноватой. Строили здесь – металлурги, шахтеры, химики, железнодорожники. О даче в селе мечтал каждый. Ныне вместо цветущих садов – пепелище.

То, что не разрушили снаряды – уничтожил огонь. Прошлым летом сгорела целая улица. "Серая зона" – это жизнь без пожарных, скорой, милиции, магазинов и аптек. Рассчитывать здесь можно только на свои силы.

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Галине Максимовне скоро 70. Переехала в Веселое из соседнего города. Напрасно надеялась, что будет спокойнее.

Ее сосед – Сергей Васильевич – жил и работал в Донецке. Там лишился дома. Сейчас не может оформить пенсию. Часть документов, в том числе и трудовая, – не доступны.

В селе около 30-ти жителей. Трое детей. Младшей, Женечке, два годика.

Дом Галины Харченко – это пункт сбора жителей. Здесь маленькая община решает: чья очередь ехать за водой и лекарствами, где найти подработку.

Несколько раз сюда приезжали доктора, но помочь Галине Максимовне не смогли.

Местные загружают в старенькое авто продуктовые наборы. Их в серую зону регулярно доставляет штаб Рината Ахметова. Часть пакетов с едой повезут старикам, живущим на окраине села.

Деятельность гуманитарного штаба Рината Ахметова стала исторической в масштабах страны – более миллиона спасенных жизней. Помощь в прифронтовую и серую зоны доставляют регулярно уже четвертый год.

Только в мае продуктовые наборы получат почти 20 тысяч мирных жителей Донбасса.

"Сейчас Штаб Рината Ахметова регулярно доставляет продуктовые наборы для 85-и населенных пунктов "серой зоны". Большинство из них, находиться на линии огня. По данным ООН, только за последний год потребность в продовольствии у людей, проживающих вдоль линии разграничения, возросла в два раза. По данным Киевского Международного Института Социологии, который проводит исследования нужд и потребностей жителей Донбасса около 34% респондентов считают, что без помощи гуманитарного Штаба их семьи могли бы не выжить", – говорит Игорь Хаджинов, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

Ранее сообщалось, что волонтеры Гуманитарного штаба доставили на Донбасс более 370 тысяч наборов выживания.

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