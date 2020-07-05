Украина празднует годовщину освобождения Славянска: онлайн трансляция торжеств

Украинские военные освободили город на севере Донецкой области от оккупантов шесть лет назад

В воскресенье, 5 июля, исполняется шесть лет со дня освобождения Славянска, расположенного на севере Донецкой области, от пророссийских боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). Летом 2014 года украинские бойцы выбили из города оккупантов, которые сбежали сначала в Горловку, а потом в Донецк.

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Напомним, что оккупация Славянска началась 12 апреля 2014 года – с захвата административных зданий. В частности, тогда Силы специальных операций Российской Федерации и вооруженные автоматами пророссийские боевики захватили райотдел милиции в городе и вывесили там флаг РФ. Реакцией украинской власти стала антитеррористическая операция, начатая 13 апреля с целью остановить боевиков.

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Возвращение контроля над городом стало важной победой украинских военных. 5 июля 2014 года также был освобожден от боевиков и соседний со Славянском город – Краматорск.

В честь освобождения Славянска ежегодно в Украине проходят торжественные мероприятия. Как будут отмечать в этом году, смотрите в прямой трансляции:

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С шестой годовщиной освобождения Славянска украинцев уже поздравил министр внутренних дел Арсен Аваков. На своей странице в Facebook он опубликовал фото из освобожденного города в 2014 году.

"После стольких смертей и боев начала войны, была победа! Впереди были еще испытания, боль гибели товарищей и освобожденные украинские города.. А в тот момент .. тогда была победа! Поздравляю побратимы! Поздравляю Славянск! Поздравляю Украина!" – написал глава МВД.

Напомним, жители Славянска ранее рассказали, как украинские военные освобождали город.

Также смотрите, как сейчас военные противостоят оккупантам на Донбассе:

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