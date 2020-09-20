Украинская армия легко осуществит деоккупацию Донбасса без насилия – Резников

Вице-премьер назвал вопросом времени возвращение под контроль Украины Крыма и Донбасса

Украина рано или поздно вернет под свой контроль как оккупированные Россией территории Донбасса, так и Крым, это лишь вопрос времени. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Прямого".

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"Война надолго, но она не навсегда. Любая война завершается рано или поздно... Я верю, что эта война окончится победой Украины. Но мы должны быть сильнее... Захватить сегодня Украину невозможно", – уверен вице-премьер.

Он подчеркнул, что украинская армия легко осуществит деоккупацию Донбасса, не прибегая к насилию.

"Я убежден, что не будет агрессивного сценария, с жертвами и насилием. Но мощная сильная Украина с мощной сильной украинской армией позволит легко осуществить деоккупацию Донбасса", – заявил Резников.

По его словам, деоккупация как Донбасса, так и Крыма – это вопрос времени.

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Резников также подчеркнул, что Украина не намерена вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", поскольку не считает их субъектами переговорного процесса, а вопрос возможного присутствия миротворческих сил не снят с повестки дня, а лишь отложен.

Напомним, Алексей Резников также считает, что на безопасную реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса понадобится 25 лет. По его словам, конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени.

Мы также писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть пять сценариев по реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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