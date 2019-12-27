Украинские военные устроили марафон в зоне ООС

Армейцы без оружия пробежали десять километров в направлении передовой

Украинские воины устроили забег в зоне операции Объединенных сил на Донбассе: эстафету среди военных открыли бойцы, защищающие мариупольское направление – без оружия они пробежали десять километров в направлении передовой.

"Сегодня" видели, кто прикрывал армейцев от вражеских пуль, а съемочная группа сопровождала воинов от старта до финиша.

Сотня бойцов, среди которых и девушки, готовились преодолеть дистанцию в десять километров без оружия и бронежилетов. Большинство – в кроссовках, некоторые – в военных берцах.

"Личный состав части вводит очень хорошую традицию – это старт марафона от Мариуполя до Станицы. Количество участников не менее 100. Протяженность марафона – не менее 10 километров", – говорит начальник физической подготовки и спорта воинской части А4267 Максим Колод.

Поддаваться не будут, признаются военные. Каждый хочет добраться до финиша первым. Далее планируют передать эстафету другому подразделению.

"Это не только передовая, но и вызов самому себе – сможем или нет", – говорит один из участников забега.

Бежать без оружия перед самыми позициями врага – не боятся.

И вот военные – на финише. До Широкино остается несколько километров. За безопасность воинов отвечают побратимы.

"Не страшно. Там, на позициях, стоят наши ребята, которые прикрывают наш тыл. И не страшно. Мы знаем, что они там есть. Люди, которым можно доверять. И с которыми не страшно", – говорит одна из участниц забега.

Первым к финишу прибегает боец Николай Сокальский. До начала боевых действий он был футболистом, а теперь защищает Украину. Однако и в дальнейшем парень будет заниматься спортом – на передовой.

"Николай, трудно досталась победа?" – спрашивают "Сегодня" у победителя. "Трудно, очень трудно", – отвечает он. "Чем занимаетесь?" "Бегал очень много", – говорит командир отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Сокальский.

Следующими "десятку" должны преодолеть бойцы 128 горно-штурмовой. Именно им сегодня передали эстафету.

"10-я горно-штурмовая бригада марафон от Мариуполя до Станицы выполнила! Челлендж передаем 128 горно-штурмовой бригаде. Слава Украине! Героям Слава!" – обратились участники забега к своим побратимам.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Волынской области жители города Владимир-Волынский устроили торжественную встречу бойцам 14-й Отдельной механизированной бригады, которые вернулись из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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