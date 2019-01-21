Украинский боец попал в плен боевиков на Донбассе
В пресс-службе 58-й бригады подтвердили, что Станислав Панченко является их бойцом
Боевики "ДНР" заявили, что захватили в плен бойца Вооруженных сил Украины.
По словам террористов, боец сам направился в сторону их позиций. Его якобы подпустили поближе, связали и взяли в плен. В пабликах боевиков называют имя плененного бойца. По их данным, это боец 58-й бригады Станислав Панченко.
В пресс-службе 58-й бригады подтвердили, что Станислав Панченко является бойцом 58-й ОМПБР.
Как сообщалось, 2 января стало известно, что в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
29 декабря военная прокуратура внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. В то же время интернет-ресурсы оккупантов заявили о взятии в плен украинского военного и обнародовали снимки автомата бойца ВСУ.
3 января 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила, что их боец попал в плен боевиков на Донбассе.
В марте в ООН сообщили о пытках и нечеловеческом отношении к пленным на Донбассе. После масштабного обмена пленниками 27 декабря 2017 года сотрудники миссии опросили 64 человека по обе стороны линии разграничения. Бывшие пленники рассказали о сексуальном насилии, пытках и избиениях.
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