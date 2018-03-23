В апреле Штаб Рината Ахметова доставит помощь для 46 населенных пунктов (список)
Жители "серой зоны" получат примерно 20 тысяч наборов выживания
В апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставит в "серую зону" около 20 тысяч наборов выживания. Мирные жители Донбасса смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи. Бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы для переселенцев, которые сейчас проживают в Мариуполе, а также для прифронтовых сел и поселков, которые наиболее сильно пострадали в ходе военных действий. Туда, где людям сегодня живется особенно тяжело.
"Сейчас Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставляет помощь в 90 населенных пунктов "серой зоны". Здесь люди выживают в нечеловеческих условиях. Постоянные перебои с электричеством, проблемы с питьевой водой. Некоторые села отрезаны от внешнего мира из-за разрушенных дорог. Отсутствует транспортное сообщение. В половине населенных пунктов нет магазинов и аптек. Но главное – острый дефицит продовольствия. Гуманитарный штаб оказывает помощь продуктами самым нуждающимся – тем, кто не может позаботиться о себе. Это старики, дети, люди с инвалидностью. В апреле будет выдано порядка 20 тысяч наборов выживания, свыше 11 тысяч доставят бригады мобильной выдачи", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Всего за три с половиной года работы Гуманитарного штаба выдано свыше 12 миллионов наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения. Спасено более миллиона человеческих жизней.
Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0-800-509-001.
График выездов бригад мобильной выдачи в апреле:
|
Дата приезда
|
Город, район (Донецкая область)
|
Сателлит, село, поселок, для которого осуществляется выдача
|
Адрес выдачи
|
4.04.2018- 6.04.2018
|
Мариуполь
|
Мариуполь
|
Мариуполь, ул. Куприна 10 А
|
06.04.2018
|
Ясиноватскийрайон
|
Нетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное
|
Нетайлово, Безкоровайная 2;
Невельское, Центральная;
Северный, Центральная 30;
Пески, Олимпийская и Степная;
Опытное, Научная 21 и Дружбы;
Водяное, Юбилейная 21
|
10.04.2018
|
Волновахскийрайон
|
Гнутово, Павлополь,
Пищевик, Черненко
|
Гнутово, Центральная 25;
Павлополь, Сивухина 77;
Пищевик, Армейская 1;
Черненко, Дачная 14
|
11.04.2018
|
Волновахский район
|
Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное
|
Андреевка, Мира 1;
Бахчевик, Центральная 5
|
12.04.2018
|
Волновахский район
|
Лебединское
(в т.ч. Водяное),
Бердянское, Сопино, Пионерское, Приморское
|
Лебединское, Центральная 24 (бывшая Советская);
Бердянское, Морская 11 А;
Сопино, Азовская 4;
Пионерское, Набережная 24;
Приморское, Школьная 37 А
|
13.04.2018
|
Марьинский район
|
Новомихайловка, Парасковиевка, Славное, Зоряное, Желанное 1 и 2,
Александрополь
|
Новомихайловка, Центральная 64;
Парасковиевка, Заречная 25;
Славное, Трактовая 2;
Зоряное, Мира 3
|
17.04.2018
|
Волновахскийрайон
|
Бугас, Лесное, Польное, Южнодонбасская Ольгинского совета
|
Бугас, Центральная 35 (бывшая Советская);
Лесное, Мира 7;
Польное, Садовая 1;
Станция Южнодонбасская 1
|
18.04. 2018
|
Волновахский район
|
Новотроицкое
|
Новотроицкое, Комсомольский, здание ДК "Горняк"
|
20.04.2018
|
Волновахский район
|
Новотроицкое
|
Новотроицкое, Поктовского 148
|
24.04.2018
|
Марьинский район
|
Марьинка
|
Марьинка, Дружбы 29
|
25.04. 2018
|
Марьинский район
|
Марьинка
|
Марьинка, Дружбы 29
|
26.04.2018
|
Ясиноватскийрайон
|
Уманское, Орловка, Каменка, Веселое, Ласточкино, Тоненькое, Семеновка, Бердычи, Петровское
|
Уманское, Солнечное (бывшая Свердлова);
Орловка, Елагина 37;
Ласточкино – магазин; Тоненькое – магазин;
Семеновка, Центральная 50; Бердычи, Мира 30
|
27.04.2018
|
Марьинский район
|
Георгиевка, Максимильяновка
|
Георгиевка, Центральная 5;
Максимильяновка, Центральная 100
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