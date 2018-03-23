В апреле Штаб Рината Ахметова доставит помощь для 46 населенных пунктов (список)

Сегодня, 17:56

Жители "серой зоны" получат примерно 20 тысяч наборов выживания

В апреле Штаб Рината Ахметова доставит помощь для 46 населенных пунктов (список)

В апреле Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставит в "серую зону" около 20 тысяч наборов выживания. Мирные жители Донбасса смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи. Бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы для переселенцев, которые сейчас проживают в Мариуполе, а также для прифронтовых сел и поселков, которые наиболее сильно пострадали в ходе военных действий. Туда, где людям сегодня живется особенно тяжело.

"Сейчас Гуманитарный штаб Рината Ахметова доставляет помощь в 90 населенных пунктов "серой зоны". Здесь люди выживают в нечеловеческих условиях. Постоянные перебои с электричеством, проблемы с питьевой водой. Некоторые села отрезаны от внешнего мира из-за разрушенных дорог. Отсутствует транспортное сообщение. В половине населенных пунктов нет магазинов и аптек. Но главное – острый дефицит продовольствия. Гуманитарный штаб оказывает помощь продуктами самым нуждающимся – тем, кто не может позаботиться о себе. Это старики, дети, люди с инвалидностью. В апреле будет выдано порядка 20 тысяч наборов выживания, свыше 11 тысяч доставят бригады мобильной выдачи", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Всего за три с половиной года работы Гуманитарного штаба выдано свыше 12 миллионов наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения. Спасено более миллиона человеческих жизней.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0-800-509-001.

График выездов бригад мобильной выдачи в апреле:

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которого осуществляется выдача

Адрес выдачи

4.04.2018- 6.04.2018

Мариуполь

Мариуполь

Мариуполь, ул. Куприна 10 А

06.04.2018

Ясиноватскийрайон

Нетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное

Нетайлово,  Безкоровайная 2;

Невельское, Центральная;

Северный,  Центральная 30;

Пески,  Олимпийская и Степная;

Опытное,  Научная 21 и Дружбы;

Водяное,  Юбилейная 21

10.04.2018

Волновахскийрайон

Гнутово, Павлополь,

Пищевик, Черненко

Гнутово, Центральная 25;

Павлополь, Сивухина 77;

Пищевик, Армейская 1;

Черненко, Дачная 14

11.04.2018

Волновахский район

Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное

Андреевка, Мира 1;

Бахчевик, Центральная 5

12.04.2018

Волновахский район

Лебединское

(в т.ч. Водяное),

Бердянское, Сопино, Пионерское, Приморское

Лебединское, Центральная 24 (бывшая Советская);

Бердянское, Морская 11 А;

Сопино, Азовская 4;

Пионерское, Набережная 24;

Приморское, Школьная 37 А

13.04.2018

Марьинский район

Новомихайловка, Парасковиевка, Славное, Зоряное, Желанное 1 и 2,

Александрополь

Новомихайловка, Центральная 64;

Парасковиевка, Заречная 25;

Славное, Трактовая 2;

Зоряное, Мира 3

17.04.2018

Волновахскийрайон

Бугас, Лесное, Польное, Южнодонбасская Ольгинского совета

Бугас, Центральная 35 (бывшая Советская);

Лесное, Мира 7;

Польное, Садовая 1;

Станция Южнодонбасская 1

18.04. 2018

Волновахский район

Новотроицкое

Новотроицкое, Комсомольский, здание ДК "Горняк"

20.04.2018

Волновахский район

Новотроицкое

Новотроицкое, Поктовского 148

24.04.2018

Марьинский район

Марьинка

Марьинка, Дружбы 29

25.04. 2018

Марьинский район

Марьинка

Марьинка, Дружбы 29

26.04.2018

Ясиноватскийрайон

Уманское, Орловка, Каменка, Веселое, Ласточкино, Тоненькое, Семеновка, Бердычи, Петровское

Уманское, Солнечное (бывшая Свердлова);

Орловка, Елагина 37;

Ласточкино – магазин; Тоненькое – магазин;

Семеновка, Центральная 50; Бердычи, Мира 30

27.04.2018

Марьинский район

Георгиевка, Максимильяновка

Георгиевка, Центральная 5;

Максимильяновка, Центральная 100
Донбасс, помощь, Гуманитарный штаб, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, серая зона

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Источник:

"Сегодня"

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