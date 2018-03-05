311-я колонна Гуманитарного штаба прибыла в Мариуполь вовремя

Несмотря на сложные погодные условия, как и планировалось, 5 марта в Мариуполь прибыла автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова, которая доставила в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи. Всего в марте будет выдано свыше 21 тысячи наборов выживания, которые будут сформированы из продуктов, закупленных и произведенных в Украине.

"Гуманитарную помощь люди смогут получить в стационарных пунктах выдачи, которые организовал Штаб Рината Ахметова на подконтрольной территории. Также наборы для 24 населенных пунктов "серой зоны" доставят бригады мобильной выдачи, – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта "Помощь населению. – Эти наборы выживания уже с 6 марта будут выдаваться наиболее нуждающимся жителям Донбасса. Помощь получат инвалиды, многодетные семьи, дети, старики, родители-одиночки. Для многих это единственная возможность избежать голода".

За время работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова выдано более 12 миллионов продуктовых наборов по обе стороны линии разграничения.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0-800-509-001.