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В Авдеевке бывший боевик предстанет перед судом

Сегодня, 17:26

Экс-боевика могут освободить от уголовной ответственности, если он не совершил серьезных преступлений

Иллюстрация.
Иллюстрация.. Фото: Сегодня
В Авдеевке бывший боевик предстанет перед судом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/cd8/5c640dcd812b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/cd8/5c640dcd812b9.jpg Донбасс Экс-боевика могут освободить от уголовной ответственности, если он не совершил серьезных преступлений

В Авдеевке привлекут к ответственности местного жителя, который в 2014 году вступил в ряды "армии ДНР", однако вскоре, разочаровавшись в идее "русского мира", сдал оружие и прекратил общение со своими знакомыми, чтобы скрыть свое участие в помощи оккупантам.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Донецкой области, мужчина помогал осуществлять "фильтрационные мероприятия" на блокпостах, однако в боевых действиях участия не принимал.

"На Донбассе в ходе оперативно-розыскных действий полицейскими вместе с сотрудниками военной контрразведки был установлен мужчина, который в прошлом принимал участие в незаконном вооруженном формировании. Выяснилось, что 49-летний местный житель, не имея постоянного заработка, в начале июля 2017 года добровольно вступил в ряды так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что боевику выдали военную форму и автомат Калашникова, а в его обязанности входила проверка автотранспорта, документов водителей и пассажиров, пересекающих блокпост на выезде из Авдеевки.

"Поняв, что обещания командиров о большой зарплате – пустые слова, мужчина сдал оружие и покинул воинскую часть. В целом, служба новоиспеченного боевика продолжалась две недели", – добавили в полиции.

Опасаясь уголовной ответственности за свою "службу", мужчина вел скрытый образ жизни и почти ни с кем не общаясь.

"Сейчас относительно мужчины открыто уголовное производство по статье "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Однако, согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса, в случае, если человек не совершал тяжких преступлений против людей, добровольно покинул ряды НВФ и рассказал об этом стражам порядка, ему предоставляется гарантированный шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности", – подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в России начали набирать добровольцев на Донбасс. Латать "дыры" в рядах подразделений боевики планируют даже судимыми и больными "добровольцами".

А тем временем на Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ. У противника процветает дезертирство, и оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций.

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Тег Донбасс, боевик, авдеевка

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