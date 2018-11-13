В Бахмуте ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника

Сегодня, 20:42

Полиция проводит операцию по розыску и задержанию злоумышленника

dn.npu.gov.ua
dn.npu.gov.ua

Неизвестный совершил вооруженное ограбление ювелирного магазина в г.Бахмут (Донецкая обл.), застрелив при этом охранника. Полиция разыскивает злоумышленника.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области, во вторник около 16.40 на линию "102" поступило сообщение от наряда Государственной службы охраны о том, что мужчина в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре Бахмута. Во время налета погиб охранник магазина.

Подозреваемый с похищенными драгоценностями скрылся.

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Полиция проводит операцию по розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее в Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин. Продавец объяснила, что посетитель попросил показать два дорогих кольца. Когда она отвлеклась, мужчина сбежал. На записях камеры видеонаблюдения полицейские увидели, что на улице злоумышленник сел в иномарку с еврономерами и поехал в направлении Черниговской области. Правоохранители немедленно предоставили ориентировки всем нарядам и черниговским коллегам. Впоследствии полиция получила сообщение о задержании автомобиля и вместе со следственно-оперативной группой выехали на задержание.

Напомним, в марте мы сообщали, что полицейские задержали преступную группу, которая в течение нескольких лет совершала кражи из ювелирных магазинов.

А в декабре 2017 года в Киевской области разбойник напал на ювелирный магазин и застрелил охранника.
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Источник:

"Сегодня"

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