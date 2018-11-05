В центре Мариуполя взорвалась граната

На выходных в центре Мариуполя произошел взрыв боевой гранаты. При этом горожане утверждают, что видели подрывника: по их словам, неизвестный бросил взрывчатку и сбежал еще до того, как она детонировала.

Взрыв произошел рядом с многоэтажками и развлекательными заведениями, а многие люди, услышав грохот, вышли из своих домов, чтобы убедиться в отсутствии угрозы для жизни.

"В полвторого сильный взрыв. Сработали сигнализации на машинах. Выскочили, говорят, что бросили гранату. Она взорвалась, кто-то убегал. Все что мне известно", – признался житель Мариуполя Андрей Брага.

По словам очевидцев, им удалось увидеть подрывника, который сбежал за несколько секунд до того, как прозвучал взрыв. Предварительно установлено, что детонировала граната РГД-5.

"На месте были найдены осколки гранаты. Все изъятое направлено на экспертизу. В данный момент правоохранителями предпринимаются все меры для выяснения личности, причастной к этому происшествию. Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "хулиганство". Санкция статьи предполагает от четырех до семи лет лишения свободы", – рассказал Александр Полосухин, пресс-офицер центрального отдела полиции Мариуполя.

Взрывом гранаты повреждены окна на первом этаже многоэтажки и металлический фасад торгового центра. К счастью, инцидент произошел в ночное время и рядом не было прохожих, потому обошлось без жертв. Подрывника ищут и сейчас следователи проверяют видео с камер наблюдения.

Напомним, ранее в Запорожье на улице Святого Николая прохожие заметили спящего мужчину, в руках у которого была граната. Очевидцы вызвали копов, которые задержали "сновидца", буквально на руках доставив его в отделение – мужчина практически не мог передвигаться самостоятельно.

А в Мелитополе копы задержали мужчину, который устроил стрельбу по прохожим с собственного балкона. У мужчины была изъята охотничья двустволка и патроны к ней. К счастью, от действий "стрелка" никто не пострадал.