В Мелитополе прямо на перекрестке взорвалась машина: опубликовано видео

В Запорожской области на одном из перекрестков Мелитополя взорвался автомобиль, который сразу же загорелся и был практически полностью уничтожен огнем.

Как сообщает "РИА Мелитополь", инцидент произошел на пересечении улиц Ломоносова и Воинов Интернационалистов, когда Toyota остановилась на красный сигнал светофора и начала движение на зеленый.

На место происшествия прибыли две пожарных машины и восемь спасателей, полиция и медики, но водителя машины пока не обнаружили.

По данным пресс-службы областного управления ГСЧС, вероятная причина взрыва – разгерметизация газовой системы автомобиля. По факту инцидента было начато расследование.

Напомним, недавно в Киеве пьяный водитель Toyota устроил ДТП и гонки с патрульными.

Также мы писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.