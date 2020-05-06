В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв: что произошло (фото, видео)

В центре оккупированного Донецка сегодня, 6 мая, прогремел взрыв. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Очень сильно что-то взорвалось. До сих под что-то взрывается", – говорит автор видео, который запечатлел момент ЧП.

На кадрах видно, что после взрыва в небо подымается густой черный дым.

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Как сообщают "Донецкие новости", взорвался автомобиль у здания так называемого "Ворошиловского РОВД".

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Были ли в момент взрыва в автомобиле люди и есть ли пострадавшие – пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о присвоении оккупированному Донецку второго названия – Сталино.

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Тем временем на Донбассе продолжаются военные действия. В частности, 5 мая украинские военные нанесли новые потери оккупантам, а также уничтожили огневую точку боевиков. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Вчера, 5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ совершили обстрел позиций украинских защитников. Удерживая оборону, наши воины решительно прекратили вражеский обстрел, применив дежурные огневые средства. Профессиональными действиями украинские защитники уничтожили огневую точку противника", – написал "Штирлиц".

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