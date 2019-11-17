В Донецкой области готовят альпинистов-чемпионов

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Они покоряют высоту, не покидая спортзал. И хотя карабкаются на искусственную скалу, имеют навыки профессиональных альпинистов. Один из центров скалолазания, где готовят чемпионов, работает в Донецкой области. Идею подал преподаватель лицея, а воплотил инициативу – бизнес.

Дети, которые здесь занимаются, "зависают" не на улице, а в спортзале. И точно не боятся смотреть вниз с высоты.

Стену скалодрома альпинисты называют трассой. Задача Владимира покорить девять метров дорожки за четыре секунды. Ибо на мировых чемпионатах стенды – с пятиэтажный дом высотой. А время почти такое же.

"Я хочу быть первым в мире и для этого нужно много тренироваться. Тренер говорит, что у меня достаточно высокий рост и прыгучесть", – делится спортсмен.

Скалолазание – разновидность альпинизма, которую недавно признали олимпийским видом спортом. Средняя стоимость стенда – четверть миллиона гривен. Не каждая громада или город могут позволить себе такую ​​площадку.

Три года назад у преподавателя Кураховского лицея Андрея Геревенка возникла идея: создать в городе энергетиков базу для развития туризма и альпинизма. Проект защитил – и выиграл грант от компании ДТЭК.

"У нас в городе есть уникальный проект – это "Громада своими руками", и каждый житель может с помощью данного проекта реализовать что-то хорошее. Или что-то интересное, чтобы общественность могла этим пользоваться или принимать в этом какое-то участие. Т.е. социальные проекты", – говорит Андрей Геревенко, тренер по скалолазанию.

Уже восемь лет ДТЭК воплощает важные инициативы в регионах, где работают предприятия компании. К проекту присоединились более 60-ти тысяч человек.

"Каждый год люди приходят с новыми идеями, и чем больше грантов они выигрывают, тем больше идей у ​​них появляется. В итоге – все в выигрыше. И город, который постепенно меняется к лучшему, и люди, которые в нем живут", – говорит Татьяна Оверина, директор по региональной политике ДТЭК Энерго.

Скалодром в регионе чрезвычайно популярен как у детей, так и у взрослых. Здесь уже проводят чемпионаты.

Сейчас Андрей работает над новым проектом. Успех которого не ставит под сомнение. Ведь покорение высот для него – обыденное дело.

Ранее мы писали о том, что ученики Павлоградского лицея организовали собственное телевидение. Сами снимают и монтируют репортажи. Современную студию оборудовали, выиграв грант от бизнес-партнера.

Ранее мы писали, как мини-гранты помогли людям в регионах.

Напомним, в Зеленодольске (Днепропетровская область) прошел прием заявок на участие в конкурсе ДТЭК "Громада своими руками", общий призовой фонд которого составил 950 тыс. грн.

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