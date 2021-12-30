В Донецкой области мужчина накачал наркотиками и изнасиловал несовершеннолетнюю

В Донецкой области 40-летний мужчина склонил к употреблению наркотиков и изнасиловал 17-летнюю девушку. Его будут судить.
Об этом сообщают в Донецкой областной прокуратуре.
Детали инцидента
В сентябре 40-летний мужчина находился в командировке в Мариуполе. Он пригласил в квартиру 17-летнюю знакомую, которая была в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник предложил девушке интим, однако та отказала. Тогда он предложил ей наркотики и самостоятельно уколол три укола. Когда девушка была в беспомощном состоянии, то мужчина изнасиловал ее.
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Действия правоохранителей
Мариупольская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту изнасилования несовершеннолетнего лица и склонение его к употреблению психотропных веществ (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 УК).
Ужасная статистика
Около 4% опрошенных украинцев стали жертвами изнасилования в детстве, 23% — сексуального насилия или домогательств. Это данные социологического опроса агентства "Фама", проведенного по заказу Центра достоинства ребенка Украинского католического университета (УКУ). Всего было опрошено 1 600 женщин и мужчин в возрасте от 16 до 55 лет из всех украинских регионов.
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