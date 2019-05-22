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В Донецкой области мужчину завалило кирпичами в заброшенном доме

22 мая, 22:23

Мужчина не смог выбраться из завала самостоятельно

Фото: ГСЧС

В городе Бахмут мужчину завалило кирпичами в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Происшествие случилось сегодня, 22 мая, утром.

"Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что необходима помощь мужчине 1966 года рождения, которого во время разбора заброшенного здания завалило кирпичами", – говорится в сообщении.

"Бойцы ГСЧС с помощью собственных сил разобрали завал из кирпичей и освободили гражданина. После чего перенесли его на носилках и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Бахмутскую центральную районную больницу", – сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита , заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.

Кроме этого, в Харькове обрушилась стена жилого дома. Коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу газа и электричества.

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Тег спасатели, обрушение, кирпич, завалы, Донецкая область, Бахмут

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Источник:

ГСЧС

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