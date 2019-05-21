В оккупированном Крыму рухнул причал на известном курорте

Происшествие случилось под Ялтой

В оккупированном Крыму недалеко от Ялтой рухнул причал. Фото: Facebook

В оккупированном Крыму рухнул причал для прогулочных катеров ялтинского поселка Мисхор. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

"Сегодня утром произошло печальное событие. Рухнул в море наш Мисхорский причал. Навигация закончена...", – написал Андрей Щербак и прикрепил к своей заметке соответствующее фото и подчеркнув, что по всему Южному берегу Крыма остался всего один подобный причал.

В комментариях пользователи отметили, что инцидент обошелся без жертв только потому, что на оккупированном полуострове – не разгар курортного сезона.

По словам Романа Подсудевского, начальника Ялтинского морского торгового порта, назначенного оккупантами, причал находится на балансе предприятия, и срок его эксплуатации по документам заканчивался 27 мая.

"В результате обрушения никто не пострадал, все хорошо. На данный момент доступ к причалу мы временно ограничили просто лентой, но скоро там установят ограждение, замеры мы взяли, сейчас его делают. Естественно причал мы будем выводить из эксплуатации. Пароходы туда заходить пока не смогут", – заявил он.

Ранее сообщалось, что из-за блокады Азовского моря Россией в Бердянском морском порту были вынуждены сократить рабочую неделю, а также обсуждали сокращение штатов. Чтобы не допустить сокращения, с 1 января 2019 года порт перешел на неполный режим работы.

В 2018 году правоохранители начали расследовать факт жестокого обращения с овцами, которых в течение двух недель держали в Черноморском порту Одесской области:

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