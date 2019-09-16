В Донецкой области на взятках погорел чиновник Госгеокадастра

Госслужащему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Фото: СБУ

В Мариуполе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках заместителя начальника отдела ГУ Госгеокадастра в Донецкой области. Мужчина требовал деньги за присвоение кадастровых номеров при оформлении земельных участков, сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, госслужащий вымогал деньги от матери-одиночки двоих детей, которая хотела законно оформить землю под собственным частным домом. После передачи первой части взятки в размере 3,5 тысячи гривен чиновник выдал женщине фальшивый договор без подписей и печатей. После этого он продолжил оформление технической документации с нарушением процедурных норм.

Фото: СБУ

Злоумышленника задержали в Центральном парке города во время получения второй части взятки в размере 3 тысяч гривен. Теперь чиновнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются другие факты получения чиновником взяток", - рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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