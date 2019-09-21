В Донецкой области в результате ДТП погибли два человека, еще пять человек пострадали

Оба происшествия случились в Бахмутском районе

/ Фото: Нацполиция

В Донецкой области за последние сутки произошло два смертельных ДТП. Об этом сообщил сектор коммуникации Нацполиции.

Так, вчера, 20 сентября около 19:00 автомобиль ГАЗ под управлением 64-летнего мужчины сбил женщину-пешехода, которая пересекала дорогу. От полученных травм 41-летняя жительница Бахмута скончалась на месте.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Также, сегодня утром на автодороге вблизи села Луганское столкнулись автомобили Daewoo Sens и ВАЗ-2101.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В аварии погиб 42-летний водитель "ланоса". Водитель ВАЗа и еще четыре пассажира получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мы писали, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек , сообщает в пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Также сообщалось, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительные, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

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