В Харькове легковушка столкнулась с мотоциклом: есть погибший

Столкновение произошло во время поворота легковушки

/ Фото: Нацполиция

В Харькове произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом говорится на сайте Нацполиции Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 сентября около 5:50 на улице Академика Павлова.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля Daewoo, поворачивая налево столкнулся с мотоциклом Honda, который двигался во встречном направлении. От полученных травм 38-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Напомним, мы писали, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек , сообщает в пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Кроме этого, в Коростышевском районе Житомирской области столкнулись два грузовика. Один из водителей попал в реанимацию.

Также сообщалось, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительные, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

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