Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

В Харькове легковушка столкнулась с мотоциклом: есть погибший

21 сентября, 17:43

Столкновение произошло во время поворота легковушки

/ Фото: Нацполиция

В Харькове произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом говорится на сайте Нацполиции Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 сентября около 5:50 на улице Академика Павлова.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля Daewoo, поворачивая налево столкнулся с мотоциклом Honda, который двигался во встречном направлении. От полученных травм 38-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Напомним, мы писали, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек , сообщает в пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Кроме этого, в Коростышевском районе Житомирской области столкнулись два грузовика. Один из водителей попал в реанимацию.

Также сообщалось, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительные, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Харьков мотоциклист

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделю
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемого
Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемогоХарьков
Новое ДТП на Сумской: девушка на кабриолете влетела в толпу пешеходов
Новое ДТП на Сумской: девушка на кабриолете влетела в толпу пешеходовХарьков
В Харькове легковушка насмерть сбила мужчину
В Харькове легковушка насмерть сбила мужчинуХарьков
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
В центре Харькова произошли стычки с полицией и прогремел взрыв
В центре Харькова произошли стычки с полицией и прогремел взрывХарьков

Новости партнеров

Loading...