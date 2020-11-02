В Донецкой области женщина подорвала на растяжке свою знакомую

Потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива

/ Фото: Пресс-служба МВД

В Донецкой области женщина установила растяжку с гранатой во дворе своей знакомой, с которой имела давний конфликт.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители выяснили, что 49-летняя жительница Луганской области приехала в село Иванополье, имея при себе гранату РГД-5 и металлическую проволоку, подключенную к чеке. Жертвой должна была стать 55-летняя женщина, с которой у подозреваемого был давний конфликт.

"Женщина установила растяжку на воротах дома, где жила ее соперница с семьей. К счастью, потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива, однако получила многочисленные осколочные ранения", – сказано в сообщении.

Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами) УК Украины.

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