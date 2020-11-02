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"Просили благословления у высших сил": под Николаевом задержали "верующих" аферистов

2 ноября, 11:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жертвами аферистов были пенсионеры

Правоохранители Николаевской области задержали троих квартирных аферистов, которых подозревают в совершении полсотни краж.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленники путешествовали по регионам Украины и подыскивали пожилых людей, представлялись иностранными бизнесменами, интересовались можно ли снять жилье.

Затем просили пенсионеров временно оставить у них на хранение свои деньги, за что обещали вознаграждение. Если люди соглашались, расспрашивали, есть ли у них надежный тайник, где те же держат свои сбережения. Высматривали и забирали средства потерпевших, а свои, фальшивые, оставляли.

По местам проживания фигурантов в городе Никополь Днепропетровской области и в их транспорте следователи провели обыски. В результате которых копы изъяли сувенирные гривны, доллары, евро, оружие, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

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Известно, что члены группировки "промышляли" в Николаевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Киевской областях и других, а также в столице, а на их счету – более полсотни краж. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

"В Николаевской области злоумышленники совершили два мошенничества: в Южноукраинске и Первомайске. Жертвами схемы аферистов стали две женщины 70-ти и 78-ми лет. У одной забрали 25 000 гривен и золотые украшения, а у второй – около 20 г ювелирных изделий", – добавили в полиции.

Отмечается, что пострадавшие не сразу замечали подмену.

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"Также во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву", – рассказал начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Сейчас продолжаются расследования уголовных производств по статье "кража, соединенная с проникновением в жилище".

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Им уже сообщили о подозрении.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области копы "накрыли" банду воров.

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Также напомним, копы задержали церковных воров, которые охотились за старинными иконами.

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пенсионеры воры полиция аферисты николаевская область пострадавшие
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