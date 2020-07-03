В главный курорт "ДНР" – огромная очередь из авто, в свободную Украину их не пускают (видео)

Блокпосты и пропуска: в главный курорт "ДНР" – Седово – образовалась огромная очередь из авто, теперь туда попасть можно только по специальному разрешению.

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Об этом в Twitter сообщил блогер Денис Казанцев.

"Блокпосты, пропуска, бессмысленные унижения – русский мир, как он есть. Превратили украинский регион в резервацию", – заметил он в сообщении и представил видео с очередями из машин.

Очередь на въезде в Седово – главный курорт ДНР, куда теперь можно проехать только по специальному разрешению, через блокпост.



Блокпосты, пропуска, бессмысленные унижения – русский мир, как он есть. Превратили украинский регион в дебильную резервацию. pic.twitter.com/DafLiSOzfY — Денис Казанський (@den_kazansky) July 3, 2020

"А когда-то можно было просто в пятницу вечером или поздней ночью сорваться на море и через пару часов уже купаться в воде. Нынешнему поколению "ДНР" этого уже не понять", – пишут в комментариях к видео.

Тем временем, в штабе ООС сообщают, что российские войска и их марионеточные администрации блокируют и в дальнейшем пропуск гражданских лиц в Донецкой области через линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое" в любую из сторон.

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Об этом украинские военные сообщили в Facebook.

"В то же время пеший переход на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской функционирует согласно летнему графику в несколько ограниченном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что уроженка Донецка рассказала, как попала в плен "ДНР" из-за российского флага.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

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