Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

В Горловке пьяный боевик избил девятилетнего сына: ребенок прыгнул из окна

16 февраля, 15:26

Ребенок при падении сломал ребра

Фото: ТРЭШ ДНР, Telegram

Фото: ТРЭШ ДНР, Telegram

В оккупированной Горловке пьяный боевик жестко избил своего девятилетнего сына и жену. Ребенок, пытаясь спастись от горе-отца, выпрыгнул из окна. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Все случилось на улице Остапенко. Как выяснилось, мальчик бросился со второго этажа в домашней одежде. На улице его заметили люди и сразу же вызвали "скорую". У мальчика — перелом ребер. Как выяснилось, мать мальчика тоже выпивает и такие "разборки" в этой квартире не впервые. Оба родителя не работают, а с деньгами им помогает бабушка.

Самого боевика зовут Роман Пронькин. Его знакомые и соседи описывают, как "больного" и "контуженного". На службу к боевикам 42-летний мужчина ушел в 2014 году. По документам, он был командиром миномета в 1 мотострелковом батальоне. Позывной мужчины – "Длинный вояка".

Факт избиения ребенка подтвердил так называемый мэр города Иван Приходько.

Напомним, не так давно на Донбассе пьяный боевик влетел в остановку с людьми. В результате ДТП пострадали два человека.

Кроме того, мы писали, что на передовой позиции оккупантов в Донецкой области произошла стрельба – пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс ребенок жена горловка пьяные избил боевик

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробности
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробностиДонбасс
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Переполненный автобус разбился на заснеженной трассе на Донбассе: много жертв (фото, видео)
Переполненный автобус разбился на заснеженной трассе на Донбассе: много жертв (фото, видео)Донбасс
"Люди из России в шоке": жители Донбасса показали "убитую" трассу в ДонецкДонбасс
США сделали жесткое заявление по санкциям против России и ситуации на Донбассе
США сделали жесткое заявление по санкциям против России и ситуации на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...