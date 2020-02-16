В Горловке пьяный боевик избил девятилетнего сына: ребенок прыгнул из окна

Фото: ТРЭШ ДНР, Telegram

В оккупированной Горловке пьяный боевик жестко избил своего девятилетнего сына и жену. Ребенок, пытаясь спастись от горе-отца, выпрыгнул из окна. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Все случилось на улице Остапенко. Как выяснилось, мальчик бросился со второго этажа в домашней одежде. На улице его заметили люди и сразу же вызвали "скорую". У мальчика — перелом ребер. Как выяснилось, мать мальчика тоже выпивает и такие "разборки" в этой квартире не впервые. Оба родителя не работают, а с деньгами им помогает бабушка.

Самого боевика зовут Роман Пронькин. Его знакомые и соседи описывают, как "больного" и "контуженного". На службу к боевикам 42-летний мужчина ушел в 2014 году. По документам, он был командиром миномета в 1 мотострелковом батальоне. Позывной мужчины – "Длинный вояка".

Факт избиения ребенка подтвердил так называемый мэр города Иван Приходько.

Напомним, не так давно на Донбассе пьяный боевик влетел в остановку с людьми. В результате ДТП пострадали два человека.

Кроме того, мы писали, что на передовой позиции оккупантов в Донецкой области произошла стрельба – пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев.

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