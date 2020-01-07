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На передовой пьяный боевик расстрелял свою роту: подробности

7 января, 12:19

Инцидент произошел накануне Рождества

/ Фото: Минобороны РФ

На передовой позиции оккупантов в Донецкой области произошла стрельба – пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев.

В пресс-центре ООС рассказали, что инцидент случился накануне Рождества, ночью 6 января, в оккупированном Куликово.

"Один из боевиков подразделения, нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившиеся рядом с ним", – рассказали в ООС.

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Отметим, что подобные случаи фиксировались и ранее. Так, например, недавно боевики обстреляли соседнее подразделение своих же войск, а потом обвинили в этом украинских военных.

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Фото: www.radiosvoboda.org

А летом боевики обстреляли свои же позиции и убили российского военного. Противник усиленно проводил учения по боевой подготовке, но в какой-то момент что-то пошло не так.

А тем временем на Донбассе не утихает вражеский огонь. За прошлые сутки, 6 января, боевики пять раз обстреляли украинские позиции. Два бойца ВСУ получили ранения.

Смотрите также в сюжете, что сейчас происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Донецкая область расстрел боевики пьяные ООС

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