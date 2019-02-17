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В Киеве состоялась акция в честь защитников Дебальцево

Сегодня, 20:08

В память о погибших бойцах АТО прошла акция в центре Киева

В Киеве чествовали героев обороны Дебальцево. Скриншот.
В Киеве чествовали героев обороны Дебальцево. Скриншот..
В Киеве состоялась акция в честь защитников Дебальцево //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/99f/db6/5c699fdb652d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/99f/db6/5c699fdb652d7.jpg Донбасс В память о погибших бойцах АТО прошла акция в центре Киева

В Киеве состоялся очередной марш в честь защитников Дебальцево. Акция проходила при поддержке Союза ветеранов АТО Святошинского и Соломенского районов.

"Те, кто полег в Дебальцево… Большая им благодарность за то, что в чем-то они спасли нас, прикрывая нас своей жизнью, своими телами. Благодарю всех, кто выжил, кто сейчас с нами и каждый год приходит к нам на это мероприятие", – расскаазал представитель Союза ветеранов АТО.

Маршрут пролегал от здания КГГА до Софийской площади. В марше принимали участие несколько сот человек, среди которых были и ветераны, которые защищали Дебальцевский плацдарм. Они прошли по улицам столицы, чтобы почтить память погибших и подвиг живых, а также напомнить о трагических и героических событиях четырехлетней давности.

Напомним, 18 февраля 2015 года, после длительной обороны Дебальцево украинские военные покинули город. В районе боев на этом плацдарме в феврале 2015 года российско-террористические войска стянули более 19 тысяч человек, которым в секторе "С" противостояли 13 тысяч украинских военных, из которых непосредственно в районе Дебальцево – около 4700 бойцов.

По данным Генштаба ВСУ, во время боевых действий с 15 января по 18 февраля погибли 110 военных, 270 были ранены, семеро попали в плен и еще 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского плацдарма погибли 136 и были ранены 331 военнослужащий Вооруженных сил.

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Тег Донбасс, ветераны, дебальцево

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Укринформ

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