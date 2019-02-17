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На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили очередное укрепление боевиков: опубликовано яркое видео

Сегодня, 15:39

В сети появилось видео с уничтоженным блиндажом боевиков

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили вражеский блиндаж
На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили вражеский блиндаж. Фото: Сегодня
На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили очередное укрепление боевиков: опубликовано яркое видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/964/3e7/5c69643e7cacd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/964/3e7/5c69643e7cacd.png Донбасс В сети появилось видео с уничтоженным блиндажом боевиков

На Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили позиции и блиндажи боевиков в районе Ясиноватской развязки. Соответствующее видео в сети было опубликовано офицером ВСУ Анатолием Штефаном (позывной "Штирлиц") на его странице в Facebook.

"Вай-вай. Колорады жалуются, что ОСы их обложили, уничтожили их позиции и блиндажи", – написал он, комментируя ролик.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Ранее сайт "Сегодня" показал видео, как на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника . Это произошло в районе поселка Катериновка Луганской области.

Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

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Тег Донбасс, боевики, ООС, блиндаж

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Сегодня

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