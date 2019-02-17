На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили очередное укрепление боевиков: опубликовано яркое видео
В сети появилось видео с уничтоженным блиндажом боевиков
На Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили позиции и блиндажи боевиков в районе Ясиноватской развязки. Соответствующее видео в сети было опубликовано офицером ВСУ Анатолием Штефаном (позывной "Штирлиц") на его странице в Facebook.
"Вай-вай. Колорады жалуются, что ОСы их обложили, уничтожили их позиции и блиндажи", – написал он, комментируя ролик.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!
Ранее сайт "Сегодня" показал видео, как на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника . Это произошло в районе поселка Катериновка Луганской области.
Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
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