В Константиновке люди вышли на балконы и устроили зарядку с известными хоккеистами

В городе Константиновка, Донецкой области, жители многоэтажек вышли на балконы, чтобы сделать зарядку с известными хоккеистами, несмотря на карантинные ограничения.

"Доброе утро, Константиновка! Карантин – совсем не повод забрасывать занятия спортом", – обратился к горожанам нападающий хоккейного клуба "Донбасс" Олег Шишлянник, проводя утреннюю разминку.

Спортсмен разместился в одном из дворов города, а жители многоэтажек – на балконах. Хоккеист показал несложные упражнения на все группы мышц, а к зарядке присоединились и дети, и взрослые, и даже люди преклонного возраста.

"Очень хорошо! Детка, мне уже 75 лет. Отойди, отойди. (начинает делать зарядку) Вот так, все нормально – приезжайте еще", – заявила жительница Константиновки по имени Валентина.

"Прекрасно, бодрость такая с самого утра. Ходила, как сонная муха, а теперь бодренькие-бодренькие. Замечательно. Почаще бы такое", – добавила другая местная жительница, Елена.

Упражнения продолжались около получаса, и люди с удовольствием повторяли их и заряжались позитивом на целый день.

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Таким образом представители хоккейного клуба "Донбасс" и фонд Бориса Колесникова призывают жителей, даже во время карантина, вести здоровый образ жизни и одновременно оставаться дома.

"Огромная просьба не покидать свои дома. Однако это не повод сидеть дома и скучать, ведь верно? Вы находитесь дома, наверняка пересмотрели свои любимые сериалы, телепередачи. И хоккейный клуб "Донбасс" с радостью может предложить вам замечательную альтернативу, а именно – занятие спортом", – отметил Алексей Вереитин, менеджер по работе с болельщиками ХК "Донбасс".

Спортсмены доказали, что можно вести здоровый образ жизни даже на карантине, и теперь надеются, что местные жители и сами будут собираться вместе на балконах, чтобы делать несложные упражнения.

Ранее власти Киевской области рекомендовали руководителям городов ограничить передвижение граждан в выходные и праздничные дни. Так, и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что если люди не будут их соблюдать, то карантин может затянуться до осени.

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