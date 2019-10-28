В Константиновке стартовал новый сезон школы поварского искусства

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Новый сезон в школе поварского искусства в Константиновке Донецкой области начался с мастер-класса по приготовлению японских блюд.

Готовили лапшу с телятиной, а на десерт – бананы в темпуре.

Записаться на обучение могут старшеклассники, студенты и трудовые коллективы.

Занятия стартовали в марте. Инициатором открытия школы стал Фонд Бориса Колесникова.

"Я думаю, что в конечном итоге, если они будут посещать мастер-классы данного направления, они смогут стать квалифицированными хорошими поварами, они будут востребованы", – говорит шеф-повар Сергей Денисенко.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует благотворительные образовательные и спортивные проекты, призваны воспитать грамотное и здоровое молодое поколение.

Также ранее сообщалось, что 23 октября благотворительный Фонд Бориса Колесникова в девятый раз дал старт всеукраинскому молодежному проекту "Авиатор". За годы реализации проект объединил около 30 тысяч студентов ведущих вузов страны; 600 победителей посетили престижные авиафорумы Ле Бурже во Франции и Фарнборо в Великобритании, переняли передовой опыт.

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