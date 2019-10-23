Стартовал масштабный студенческий конкурс "Авиатор 2020": на кону – поездка в Лондон

Реклама

23 октября благотворительный Фонд Бориса Колесникова в девятый раз дал старт всеукраинскому молодежному проекту "Авиатор". За годы реализации проект объединил около 30 тысяч студентов ведущих вузов страны; 600 победителей посетили престижные авиафорумы Ле Бурже во Франции и Фарнборо в Великобритании, переняли передовой опыт.

К участию в "Авиаторе 2020" приглашаются студенты технических и авиационных специальностей, а также молодые специалисты до 25 лет. Всем желающим необходимо зарегистрироваться в проекте на странице Фонда до 8 декабря включительно. Конкурсантов ожидают четыре отборочных этапа: проверка знаний по точным наукам (декабрь 2019), тестирование по техническому английскому языку (февраль 2020), решение бизнес-кейса (март 2020) и презентация собственных разработок и стартапов в авиакосмической сфере перед экспертами отрасли (апрель 2020).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Как прошел очередной Ле Бурже и что на нем увидели победители конкурса "Авиатор": репортаж из Парижа

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил молодежь со стартом нового сезона проекта, пожелал студентам интересного и увлекательного состязания.

"Наш "Авиатор" – важное и знаковое событие для студентов-авиаторов и преподавателей, содействие подготовке грамотных специалистов и реальный вклад в будущее украинской авиации. После регистрации для тысяч студентов начнется проверка знаний и навыков, тест на инженерное мышление и профессиональную подготовку. Участие в конкурсе дарит ребятам новые знакомства, дает уверенность в себе и мощную мотивацию для дальнейшего развития. Многие наши конкурсанты уже сотрудничают с ведущими мировыми производителями, в том числе Boeing, Airbus и ГП "Антонов". Недавно исполнилось 60 лет с момента начала производства всемирно признанной модели АН-24. В свое время самолет был одним из самых выпускаемых в мире. Это все – творческий талант антоновцев, и хотелось, чтобы наша молодежь оставалась в Украине, брала пример с авиационной элиты, которая трудится на "Антонове", – говорит Борис Колесников.

Оценивать работы юных авиаторов будут члены жюри под руководством известного авиаконструктора Дмитрия Кивы: Антон Волов, выпускник Гарвардского университета, обладатель стипендии "Будущие лидеры в транспорте" Eno Center for Transportation (США); Александр Черепанов, эксперт авиационной отрасли; Максим Гладский, руководитель департамента по академическим связям "Прогресстех-Украина"; Евгений Иванов, директор представительства Emirates в Украине.

Эксперты выберут самых талантливых и перспективных конкурсантов, которые в июле станут гостями крупнейшего авиасалона Фарнборо в Лондоне, ознакомятся с его новинками, пройдут мастер-классы, пообщаются со специалистами.

"Я не первый год принимаю участие в работе конкурсного жюри, и с каждым годом наблюдаю, как растет уровень подготовки студентов, увеличивается число вузов-участников. За это время тысячи украинских пилотов, диспетчеров, специалистов авиационной отрасли прошли проверку "Авиатором". Сотни финалистов и победителей вписали конкурс первой строкой в список своих профессиональных достижений. Уверен, что вместе в "Авиатором 2020" ребята сделают еще один шаг к исполнению своей мечты, к своему будущему", – рассказывает член жюри Александр Черепанов.

Напомним, в минувшем сезоне "Авиатора" приняли участие 8 500 студентов из 50 вузов Украины. Сотня победителей летом 2019 года побывала на выставке Ле Бурже в Париже.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама