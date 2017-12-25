В Кремле прокомментировали возможность открытых поставок оружия на Донбасс

Вчера, 13:59

В Кремле пока не знают, как ответить на поставки летального оружия Украине из США

Фото: army.mil
Фото: army.mil

В Кремле пока не приняли решения об открытых поставках оружия боевикам на Донбассе в ответ на решение США о предоставлении летальных вооружений для ВСУ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Никаких решений на этот счет не принималось", – сказал Песков.

При этом на уточняющий вопрос о том, разрабатывает ли Москва ответ на поставки Украине оружия из США, Песков сказал: "Безусловно, об этом говорилось на высшем уровне – Москве не безразлично судьба нескольких миллионов людей, которые живут в непризнанных республиках".

Кроме того, он добавил, что к решению США поставить Украине противотанковые комплексы Javelin, в Кремле относятся "негативно" и об этом говорил президент РФ.

"Это связано с тем, что весьма сильно влияние в Киеве фактически экстремистски и националистически настроенных элементов, которые, получив подобные виды вооружений, могут использовать это для разжигания очередных провокационных и агрессивных действий в отношении республик Донбасса", – сказал он.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты, "переступили черту", объявив о намерении предоставлять Украине вооружение
Россия, США, оружие, Донбасс, кремль
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