Россия отреагировала на намерение Госдепа США предоставить Украине оружие

Сегодня, 16:40

Представитель российского МИД заявил, что США "переступили черту"

МИД России, фото из открытых источников
МИД России, фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты, "переступили черту", объявив о намерении предоставлять Украине вооружение. Об этом говорится в его заявлении, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии", – говорится в сообщении российского дипломата.

Он отметил, что "американское оружие способно привести к новым жертвам" в Украине.

Кроме того Рябков в своем заявлении назвал США "пособником в разжигании войны".

Напомним, что сегодня в Государственном департаменте США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Как сообщалось,  президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

Напомним,  20 декабря стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь, таким образом, от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.
Россия, США, Украина, оружие

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"Сегодня"

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