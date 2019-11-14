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В "Л/ДНР" готовят "жертв обстрелов ВСУ": что задумали оккупанты

14 ноября, 05:17

Люди отказываются участвовать в фейках россиян и пришлось набирать «актеров» издалека

/ Фото: AFP

На оккупированных территориях Донбасса за дело взялись российские пропагандисты и работают над постановочными сюжетами для дискредитации украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ активизировало меры по дестабилизации обстановки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, возросла интенсивность распространения фейковых видеосюжетов о якобы "продолжении обстрелов подразделениями Объединенных сил домов местного населения".

Для фабрикации ложных пропагандистских материалов в районах передовых позиции соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" увеличено количество съемочных групп, в т.ч. российских СМИ. Представители оккупационной власти обязаны содействовать работе т.н. "журналистов", в т.ч. обеспечивать кандидатами на роль "пострадавших от обстрелов".

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В то же время владельцы домов, расположенных вблизи линии разграничения, отказываются от участия в съемках ложных сюжетов, что заставляет оккупантов привозить "актеров" из других населенных пунктов.

Как сообщали новости "Сегодня", российское командование снова пугает "наступлением" ВСУ. Кроме того, местных боевиков и российских военных агитируют к заключению долгосрочных контрактов.

Смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

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Донбасс разведка фейк пропагандисты

Источник: Сегодня

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