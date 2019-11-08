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Российское командование снова пугает "наступлением" ВСУ: что происходит в "Л/ДНР"

8 ноября, 14:14

Местным боевикам и российским военным предлагают долгосрочные контракты

/ Фото: AFP

Оккупанты приводят боевиков в готовность и распространяют на оккупированных территориях пропаганду о том, что якобы есть угроза эскалации боевых действий по вине украинской армии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, командование РФ проводит в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" мероприятия по боевой подготовке, направленные на повышение их готовности к немедленному применению.

Параллельно с личным составом интенсифицирована агитационно-пропагандистская работа по доведению ложной и искаженной информации о якобы росте угрозы активизации боевых действий по вине Объединенных сил. Контроль за проведением соответствующих мероприятий осуществляется специальными комиссиями из высших штабов органов военного управления ВС РФ.

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Кроме того, личный состав российско-оккупационных войск и резервистов из числа местного населения активно агитируют на подписание новых или перезаключения действующих контрактов с удлинением сроков прохождения военной службы.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно стало известно, что боевики на Донбассе скрыто перебрасывают танки и артиллерию на передовую. Мало того, что противник каждый день ведет обстрелы позиций ВСУ, а теперь усилился серьезным вооружением.

Кроме того, Россия завозит в "Л/ДНР" людей из стран бывшего СССР. Российское командование не стесняется вербовать людей с бандитским прошлым.

А тем временем смотрите в сюжете, что происходит на фронте и какая там сейчас обстановка:

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разведка ВСУ боевики наступление

Источник: Сегодня

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