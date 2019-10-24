В "Л/ДНР" грозятся прекратить выплату пенсий: названа причина

Оккупанты также начали увольнять боевиков, которым до этого отказались выдавать российские паспорта

/ Фото: Сегодня

Жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей пугают лишением пенсий, если те не обзаведутся незаконными местными "паспортами". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации в т.н. "ДНР" и "ЛНР" начали очередной этап кампании "паспортизации" населения.

Для создания электронной базы данных уточняется учет местных жителей, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы "республик". При этом, пенсионерам уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта.

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Кроме того, российским оккупационным командованием обобщается информация о военнослужащих "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", которым по разным причинам отказано в получении паспорта гражданина России, для освобождения их с военной службы до конца года.

Как сообщали новости "Сегодня", в мае Кабмин признал недействительными паспорта, которые Россия выдает жителям Донбасса. Правительство обратится к государствам-партнерам с просьбой принять аналогичные решения.

А тем временем Россия придумала, как выдать украинцам еще больше паспортов. Украинцам и другим потомкам граждан бывшего СССР хотят отменить собеседования и экзамены по русскому языку.

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