Россия придумала, как выдать украинцам еще больше паспортов

Украинцам и другим потомками граждан бывшего СССР хотят отменить собеседования и экзамены по русскому языку

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин только в мае подписал указ о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства гражданам Украины, этот процесс могут упростить еще больше.

Так, в РФ готовит закон, который уменьшает количество бюрократических проволочек для получения российского паспорта потомками граждан бывшего Советского Союза, в том числе и украинцами.

Благодаря новой инициативе, чтобы получить российское гражданство, украинцам не надо будет ни проходить собеседования, ни сдавать экзамен по русскому языку.

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В то же время, граждане Украины, претендующие на гражданство России, жалуются на массовые отказы. Это подтверждают и юристы, которые занимаются украинцами в России.

Напомним, что в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, расширяющий перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения украинского гражданства, позволив получать паспорт страны иностранцам и лицам без гражданства, которые защищали Украину, и гражданам РФ, которые подверглись политическим преследованиям на родине.

Кроме того, в Офисе президента рассматривают возможность предоставления этническим украинцам, живущим за рубежом, второго гражданства – Украины.

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