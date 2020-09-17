В "Л/ДНР" Россия создает биометрическую базу данных боевиков: зачем это нужно

Сейчас на оккупированных территориях работает комиссия из России

Ранее оккупанты изымали паспорта и военные билеты у боевиков, чтобы те не разбегались. Теперь Россия придумала новый способ контроля – их внесут в базу биометрических данных.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно, что российское командование усиливает контроль за деятельностью соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск. С 12 сентября в "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" продолжается работа комиссии штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ по проверке боевой и мобилизационной готовности, укомплектованности личным составом.

В то же время сотрудники т.н. "министерств внутренних дел" российских оккупационных администраций под кураторством ФСБ РФ осуществляют меры по созданию единой базы биометрических данных (дактилоскопического учета) военнослужащих российских оккупационных войск. Дактилоскопированию подлежит весь личный состав соединений и частей оккупантов, за исключением кадровых военнослужащих ВС РФ, командированных в т.н. "Л/ДНР".

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"В дальнейшем созданная база будет использоваться российскими спецслужбами для идентификации лиц при попытке несанкционированного оставления временно оккупированной территории и установления причастности к совершению преступлений", – сообщили в разведке.

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Как сообщали новости "Сегодня", в первую неделю сентября боевики понесли большие потери, причем украинские военные даже ни разу не выстрелили. Кроме того, враг продолжает рыть окопы и минировать передовую.

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