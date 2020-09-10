Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Без единого выстрела ВСУ: боевики за неделю понесли большие потери

10 сентября, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Враг продолжает рыть окопы и минировать передовую

На Донбассе снова наступила тишина после двух дней обстрелов. Однако противник не сидит сложа руки и активно укрепляет свои позиции. А вот в тылу боевики уже понесли внушительные небоевые потери.

Реклама

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военные сообщают, что командование оперативной группировки российско-оккупационных войск использует введенный режим прекращения огня для укрепления своих передовых позиций почти по всей линии разграничения.

"На прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжали установления минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин", – сообщает разведка.

В тренде
COVID-19 пробрался в прокуратуру Запорожской области: кто заболел

А тем временем в передовых подразделениях оккупантов продолжает расти количество потерь. В частности, с начала сентября этого года в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах противник потерпел безвозвратных потерь личного состава (более 10 человек) и военной техники (две единицы).

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 6 сентября боевики дважды атаковали украинские позиции, тогда погиб военный. Это произошло в районе Причепиловки.

В свою очередь в Кремле отреагировали на срыв перемирия на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве "обеспокоены" действиями боевиков, а также рассказал, как продвигаются дела по "нормандской встрече".

Видео: facebook.com/24th.brigade

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс разведка боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук указал, кто стоял за назначением Фокина
Кравчук указал, кто стоял за назначением ФокинаПолитика
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз Пушилина
Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз ПушилинаПолитика
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГ
Леонид Кравчук рассказал о провокациях на заседании ТКГДонбасс
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоровПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять