Без единого выстрела ВСУ: боевики за неделю понесли большие потери

На Донбассе снова наступила тишина после двух дней обстрелов. Однако противник не сидит сложа руки и активно укрепляет свои позиции. А вот в тылу боевики уже понесли внушительные небоевые потери.

Реклама

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военные сообщают, что командование оперативной группировки российско-оккупационных войск использует введенный режим прекращения огня для укрепления своих передовых позиций почти по всей линии разграничения.

"На прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжали установления минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин", – сообщает разведка.

А тем временем в передовых подразделениях оккупантов продолжает расти количество потерь. В частности, с начала сентября этого года в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах противник потерпел безвозвратных потерь личного состава (более 10 человек) и военной техники (две единицы).

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 6 сентября боевики дважды атаковали украинские позиции, тогда погиб военный. Это произошло в районе Причепиловки.

В свою очередь в Кремле отреагировали на срыв перемирия на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве "обеспокоены" действиями боевиков, а также рассказал, как продвигаются дела по "нормандской встрече".

Видео: facebook.com/24th.brigade

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама