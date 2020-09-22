В Луганске оккупанты задержали трех человек: обвиняют в работе на СБУ

В Луганске боевики задержали трех человек, которых они обвиняют в работе на Службу безопасности Украины.

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Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявления оккупантов, одним из задержанных оказался 21-летни парень.

По данным так называемого "МГБ", сотрудники СБУ якобы завербовали Владислава Лилипу на пункте пропуска "Станица Луганская" еще в 2015 году, когда ему было всего 16 лет.

Ему якобы дали задание собирать ведомости, составляющие интерес для украинской разведки. Сейчас парню грозят тюремным заключением на срок до 20 лет.

Кроме того, оккупанты задержали еще двух человек, которых обвиняют в "диверсионной работе на СБУ".

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Как заявил главарь так называемого "МВД ЛНР" Игорь Корнет,арестованные якобы готовили похищение итальянца Андреа Пальмери, который воевал против ВСУ и сейчас живет в оккупированном Луганске.

Также стало известно, что задержаны Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов. При этом Лукьяненко, по словам Корнета, в 2016 году воевал в рядах "ДНР", а потом устроился на работу в "военную прокуратуру" в Донецке.

Напомним, ранее суд в Праге приговорил к 4,5 годам лишения свободы гражданина Беларуси Алексея Фадеева, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков. Его наказали за участие в организованной преступной группировке, хотя обвинение настаивало на его участии в террористической деятельности, за что ему грозило до 20 лет тюрьмы.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что в мае 2019-го суд признал чешского военного Эрика Эшту, воевавшего на стороне оккупантов, виновным в подготовке к теракта и приговорили к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года, хотя изначально ему тоже грозило до 20 лет тюрьмы.

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