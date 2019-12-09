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В Луганской области копы накрыли бордель "на колесах": подробности

9 декабря, 06:37

Сутенеру грозит до семи лет за решеткой

Фото: ГУНП в Луганской области

Фото: ГУНП в Луганской области

В Луганской области полицейские разоблачили мужчину, который организовал бордель "на колесах" – он лично привозил клиентов к проституткам.

Как рассказали в пресс-службе Попаснянского отдела полиции, 51-летний мужчина втянул в занятия проституцией двух женщин 44 и 25-лет. Он сам подыскивал клиентов, организовывал охрану и привозил клиентов к проституткам. Услуги женщин оценивались от 500 гривен до нескольких тысяч гривен. 50% заработка мужчина забирал себе.

Теперь сутенеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, проводятся следственные действия.

Ранее в Киеве в одном из отелей в центре города правоохранители обнаружили бордель, в котором работали восемь девушек.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

А в январе 2019 года в Испании освободили пять россиянок и украинок, которые ехали работать хостессами в ресторанах и танцовщицами на дискотеках, а попали в секс-рабство.

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Донбасс полиция бордель разоблачение Луганская область

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