В Луганской области копы накрыли бордель "на колесах": подробности

Сутенеру грозит до семи лет за решеткой

Фото: ГУНП в Луганской области

В Луганской области полицейские разоблачили мужчину, который организовал бордель "на колесах" – он лично привозил клиентов к проституткам.

Как рассказали в пресс-службе Попаснянского отдела полиции, 51-летний мужчина втянул в занятия проституцией двух женщин 44 и 25-лет. Он сам подыскивал клиентов, организовывал охрану и привозил клиентов к проституткам. Услуги женщин оценивались от 500 гривен до нескольких тысяч гривен. 50% заработка мужчина забирал себе.

Теперь сутенеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет, проводятся следственные действия.

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