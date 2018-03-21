В Луганской области локомотив врезался в грузовик

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В результате аварии погибших и пострадавших нет


Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

Нацполиция Украины

На железнодорожном переезде в районе поселка Троицкое произошло столкновение автомобиля КамАЗ с прицепом с локомотивом пригородного сообщения Станица-Луганская – Лантратовка. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 20 марта.

В результате аварии погибших и пострадавших нет. Полицейские установили, что 38-летний водитель грузовика на железнодорожном переезде, который не оборудован шлагбаумом, но имеет световую и звуковую сигнализацию, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где в то время двигался локомотив.

Полиция выясняет, почему водитель грузовика на железнодорожном переезде не остановился на запрещающий сигнал светофора.

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Напомним, недавно  Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль. В результате погибла семья -  двое детей и двое взрослых.

А  Хмельницкой области пассажирский поезд  "Москва – Хмельницкий" столкнулся с грузовиком КамАЗ.

Ранее во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.
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Источник:

"Сегодня"

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