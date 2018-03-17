В поезде "Хмельницкий-Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военного-контрактника

В поезде "Хмельницкий-Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы, лейтенанта Максима Свинцицкого, который следовал к месту несения службы. Об этом сообщает пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, повлекшего смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", – говорится в сообщении.

Относительно причины смерти окончательной версии пока нет. Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция Житомирской области в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командованием войсковой части А3215 назначено служебное расследование. По завершению следствия будет определена причина несчастного случая, повлекшего смерть парня.

Отмечается, что на данный момент нет оснований утверждать, что военнослужащего убили.

Попрощаются с лейтенантом Свинцицким 18 марта в его родном городе – Полонное Хмельницкой области.

Напомним, в Тернопольской области военный-контрактник убил двух женщин.

Кроме того, на Донбассе нашли тело мужчины в военной форме.