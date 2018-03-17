В поезде "Хмельницкий-Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военного-контрактника

Сегодня, 23:06

Контрактник следовал к месту несения службы

Фото: dnepr.info
Фото: dnepr.info

В поезде "Хмельницкий-Лисичанск" обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего контрактной службы, лейтенанта Максима Свинцицкого, который следовал к месту несения службы. Об этом сообщает пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, повлекшего смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", – говорится в сообщении.

Относительно причины смерти окончательной версии пока нет. Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция Житомирской области в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командованием войсковой части А3215 назначено служебное расследование. По завершению следствия будет определена причина несчастного случая, повлекшего смерть парня.

Отмечается, что на данный момент нет оснований утверждать, что военнослужащего убили.

Попрощаются с лейтенантом Свинцицким 18 марта в его родном городе – Полонное Хмельницкой области.

Напомним, в Тернопольской области военный-контрактник убил двух женщин.

Кроме того, на Донбассе нашли тело мужчины в военной форме.
поезд, смерть, военный, контрактник

Вы сейчас просматриваете новость "В поезде "Хмельницкий-Лисичанск" нашли мертвым 22-летнего военного-контрактника". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: misanec.ru

На Донбассе нашли тело мужчины в военной форме

14 Марта, 11:59

Мертвый мужчина не имел при себе никаких документов

Евросоюз

facebook.com/radiojackie

Появились подробности смерти соратника Березовского

13 Марта, 22:41

Полиция ведет расследование, чтобы выяснить, было это убийство или самоубийство
Загрузка...

Евросоюз

Фото: facebook.com/Damiankudriavtsev

В Лондоне нашли мертвым бизнес-партнера Березовского

13 Марта, 18:48

Точную причину смерти Николая Глушкова пока не называют

Происшествия и криминал

Палатки на полигоне "Широкий лан". Фото: facebook / 6-та окрема мотопіхотна бригада

Волонтер: На военном полигоне "Широкий Лан" произошел пожар, есть жертвы

13 Марта, 08:35

Информация о ЧП на полигоне "Широкий лан" официально пока что не подтверждена
Загрузка...