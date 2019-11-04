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В Луганской области на блокпосту умер майор полиции

4 ноября, 14:35

Причиной смерти офицера называют ишемическую болезнь сердца

/ Фото: AFP

В Луганской области на одном из блокпостов скоропостижно умер майор полиции. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Сегодня команда полицейских понесла невосполнимую утрату – на блокпосту Лисичанск-Горское умер 47-летний майор полиции Владимир Михайлович Стецюк, инспектор группы документирования БПОП Тернополь ГУНП в Тернопольской области", – говорится в сообщении.

В качестве причины смерти указана острая ишемическая болезнь сердца.

"Полиция Луганской области выражает соболезнования родным и близким умершего. Светлая память", – добавили в управлении.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами на Донбассе генерал-лейтенант Александр Сырский заявил о том, что силовики продолжат совершенствовать систему мобильных блокпостов и их количество будет расти.

Отметим, что совершенствование системы блокпостов на Донбассе начали в 2018 году. В зоне безопасности возле линии разграничения проводились соответствующие мероприятия. Основная цель заключается в уменьшении неудобств для простых граждан при перемещении по дорогам Донецкой и Луганской областей и для пресечения провоза оружия из зоны боевых действий. Силовики ООС рассказывали, как подготовили "ловушки" для контрабандистов.

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Донбасс полицейский Луганская область блокпост

Источник: Сегодня

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